Atriz de 'Game of Thrones' diz que teve ânsia de vômito ao beijar colega

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sophie Turner, 29, revela que não gostou nada de beijar um amigo de "Game of Thrones" em seu novo filme.

Ela faz par romântico com Kit Harington, que também era de "Game of Thrones". Na série, os dois interpretaram os irmãos Sansa Stark e Jon Snow. Agora, voltam a atuar juntos no terror "The Dreadful", ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

Sophie diz que os dois ficaram desconfortáveis em cena de beijo. "Na primeira cena de beijo, estávamos os dois com ânsia de vômito, foi horrível. Foi péssimo, um momento realmente muito ruim da minha carreira", riu a atriz em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers.

Apesar disso, foi ela quem o indicou para o papel. Sophie é uma das produtoras do filme e enviou o roteiro a Kit: "Ele respondeu a minha mensagem e disse: 'Eu vou amar, mas vai ser muito esquisito'. Eu fiquei tipo: do que ele está falando? Aí li o roteiro e percebi: é beijo, beijo, cena de sexo, beijo, sexo".

Fiquei tensa, porque ele é o meu irmão. Mas o roteiro é tão bom que ele falou: meio que precisamos fazer isso. Sophie Turner