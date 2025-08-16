Notícias ao Minuto
Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla não é bolsonarista

Ao conhecer a atriz, ele tentou descobrir se ela tinha votado em Bolsonaro. Em entrevista ao Sem Censura, ele contou que ficou aliviado ao descobrir que não: "Quando falaram o nome do dito cujo, ela falou: 'Eu odeio esse cara'. Eu falei: 'Graças a Deus!

Folhapress
16/08/2025 21:45 ‧ há 15 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Nogueira, 44, revelou um detalhe do início do relacionamento com Paolla Oliveira, 43.

 

Ao conhecer a atriz, ele tentou descobrir se ela tinha votado em Bolsonaro. Em entrevista ao Sem Censura, ele contou que ficou aliviado ao descobrir que não: "Quando falaram o nome do dito cujo, ela falou: 'Eu odeio esse cara'. Eu falei: 'Graças a Deus!'"

Diogo Nogueira critica Bolsonaro abertamente. Em 2023, durante um show no Pernambuco, o cantor afirmou: "Eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder".

Os dois assumiram o namoro em 2021. Em julho daquele ano, ela foi a um show dele no Rio de Janeiro e o casal posou junto para fotos.

Foi Mumuzinho quem apresentou Diogo a Paolla. Diogo disse que o amigo ligou para ele perguntando se ele estava solteiro, porque tinha uma amiga interessada. Ele só não esperava que Paolla estava ouvindo tudo: "Ele disse: tem uma amiga querendo falar com você. Uma grande amiga, gosto muito dela. Quem é, Mumuzinho? A Paolla Oliveira. Eu falei: ah, tu tá de sacanagem. Vai se f*. Ele disse: É sério! Fala aqui com ela".

Paolla mandou um recado para o namorado no programa. Ela o parabenizou pelos 20 anos de carreira e afirmou: "Sei que o seu lugar é o palco, é ali que você se encontra. Sei como é difícil para você estar num programa como esse, se expor um pouco mais. Te admiro muito por quebrar essas barreiras".

