Fernanda Torres se alonga na ioga e deixa seguidores travados só de olhar

Discreta quando o assunto é vida pessoal, Fernanda entrou no clima zen na legenda: "Alongando a sexta-feira. Namastê!". Mas a paz durou pouco: os comentários logo viraram um festival de espanto e elogios

17/08/2025 08:15

(FOLHAPRESS) - Fernanda Torres, 59, surpreendeu a internet – ou pelo menos alongou bem mais do que a maioria consegue – nesta sexta-feira (15). A atriz impressionou seus seguidores ao compartilhar no Instagram uma foto durante sua prática de ioga, exibindo um espacate daqueles de deixar qualquer um travado só de olhar a imagem.

 
 
 
 
 
 
Discreta quando o assunto é vida pessoal, Fernanda entrou no clima zen na legenda: "Alongando a sexta-feira. Namastê!". Mas a paz durou pouco: os comentários logo viraram um festival de espanto e elogios. "Olha essa abertura!", "Eita que mulher flexível" e "Fernanda! Que esculacho" foram alguns dos registros.

Até a escritora Tati Bernardi entrou na onda: "Eu fazia isso com minhas bonecas", disse, traduzindo o sentimento coletivo de incredulidade. Carol Castro brincou: "Maravilhosamente alongada. Já pode fazer alguém de circo ou ninja. Já outros seguidores foram mais sinceros: "Nanda, você humilha muito a gente. Boa em tudo!", comentou uma internauta e outra completou: "Só não faço isso por que não tenho esse shortinho marrom" .

Quem também não resistiu foi a apresentadora Fátima Bernardes, que deixou seu "Espetáculo!" na caixa de comentários. Até a atriz Jamie Lee Curtis se espantou com a flexibilidade da atriz, que interpretou Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui": "Incrível".

