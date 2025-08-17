Notícias ao Minuto
Simony se diz 'grata' em fala sobre superação do câncer de intestino

17/08/2025 06:09 ‧ há 2 horas por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Simony, 49, reconheceu que o câncer de intestino, diagnosticado em julho de 2022 durante exames de rotina, mudou sua perspectiva de vida. A cantora lembrou ter passado por várias sessões de quimioterapia e radioterapia até chegar a remissão em janeiro de 2023.

 

Atualmente, seguindo tratamento com imunoterapia, ela diz que é considerada pelos médicos como uma "exceção da medicina". "Estou ótima. Vejo que sou muito abençoada, Deus é incrível comigo. Sou grata. Deus é que faz essas coisas. Realmente, sou uma exceção mesmo", declarou em entrevista à Quem. : "Acho que tudo é possível se você crer. Minha história serve para mostrar isso", acrescentou.

A cantora também comentou a morte de Preta Gil (1974-2025), vítima de câncer de intestino em julho de 2025. As duas se aproximaram após compartilharem diagnósticos semelhantes, e Simony lamentou a perda da amiga: "É bem triste. Adorava muito ela [...] Infelizmente aconteceu, mas Preta descansou, vejo assim". Ela revelou ainda que não conseguiu participar do velório: "Não fui em velório, não fui em nada, porque não consigo".

Após enfrentar a doença, Simony afirma que passou a priorizar o autocuidado e a aproveitar a vida: "Realizo todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Saio para jantar com amigos, vou a teatros, viajo [...] Tudo o que quero fazer, eu faço".

