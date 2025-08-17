Sam Asghari ironiza livro de Kevin Federline sobre casamento com Britney

© Getty Images | Instagram/Sam Ashgari

Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, alfinetou Kevin Federline por causa do livro de memórias que ele está prestes a lançar.

Em vídeo divulgado pelo TMZ, um fotógrafo perguntou ao ex-personal trainer sua opinião sobre a obra, na qual Federline promete expor “detalhes sobre o casamento com Britney”.

“Bem, ele é um pai profissional”, respondeu Asghari, em tom de ironia, acrescentando que esse “seria o primeiro livro em que alguém ensina como ser um pai profissional”.

Federline, que foi casado com Spears entre 2004 e 2007, anunciou neste mês o lançamento da autobiografia You Thought You Knew (Você Pensava que Sabia, em tradução livre). Segundo o Daily Mail, o ex-dançarino afirmou que o livro trará relatos íntimos sobre o relacionamento com a “princesa do pop”, com quem teve dois filhos: Sean Preston, de 19 anos, e Jayden James, de 18.

“Este livro é extremamente íntimo e transparente”, declarou Federline em comunicado. “Realizei meus maiores sonhos, enfrentei tristezas esmagadoras e fui ridicularizado repetidamente, ao mesmo tempo em que me tornei o pai de que meus filhos precisavam em meio a turbulências emocionais constantes”, descreveu.

O lançamento está marcado para 21 de outubro.

Após o divórcio, Federline, hoje com 47 anos, ficou com a guarda dos filhos e recebeu pensão mensal de 20 mil dólares (cerca de R$ 110 mil) de Britney até novembro de 2024, quando ambos completaram a maioridade. Mais tarde, ele se casou com Victoria Prince, com quem teve duas filhas, além de já ser pai de outras duas crianças de seu relacionamento anterior com Shar Jackson.

Britney, por sua vez, casou-se com Asghari em maio de 2022, mas o relacionamento terminou em divórcio em 2024.

Em 2023, a cantora também expôs memórias de seu conturbado namoro com Justin Timberlake em seu livro The Woman in Me. Nele, revelou ter engravidado do cantor, mas acabou fazendo um aborto.

“Justin não ficou feliz com a gravidez. Disse que não estávamos prontos, que éramos muito jovens”, escreveu. “Se dependesse só de mim, eu nunca teria feito. Mas Justin tinha certeza de que não queria ser pai. Até hoje, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida.”

As revelações renderam críticas a Timberlake, que recentemente revelou ter sido diagnosticado com uma doença que o afastou dos palcos.