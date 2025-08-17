Notícias ao Minuto
Neta de Raul Gil diz ter sido silenciada e não pode falar sobre o avô

Raquel, filha de Nanci Gil, afirmou que recebeu uma ordem extrajudicial do tio Raulzinho proibindo-a de falar sobre a própria família. A jovem de 25 anos relatou que corre risco de ação indenizatória até mesmo ao contar episódios de sua própria vida

© Reprodução - Instagram e SBT

17/08/2025 06:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

A disputa familiar envolvendo o apresentador Raul Gil ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (15). Raquel, neta do comunicador, revelou em suas redes sociais que recebeu uma notificação extrajudicial enviada pelo próprio tio, Raulzinho, proibindo-a de falar sobre os parentes.

 

“Sou cantora, tradutora e, mais importante, filha da Nanci Gil e neta de Raul Gil. Provavelmente, vocês não me conhecem porque sempre fiquei na minha, nunca senti necessidade de me expor”, declarou.

Segundo Raquel, a medida partiu do tio e a impede de compartilhar experiências pessoais ligadas à família. “Recebemos uma ordem extrajudicial do meu próprio sangue, dizendo que não podemos falar sobre a família na qual nascemos, crescemos e à qual, supostamente, pertencemos”, afirmou.

Aos 25 anos, ela destacou que não pode nem mesmo relatar episódios de sua própria trajetória. “Nossa história foi registrada e acompanhada pela imprensa e por pessoas que testemunharam nossos desafios e conquistas. Agora, corremos o risco de uma ação indenizatória se dissermos algo que considerem ir além da liberdade de expressão, mesmo que seja sobre a nossa própria vida”, completou.

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Raquel Gil (@gilraquel00)

