Neta de Raul Gil diz ter sido silenciada e não pode falar sobre o avô

A disputa familiar envolvendo o apresentador Raul Gil ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (15). Raquel, neta do comunicador, revelou em suas redes sociais que recebeu uma notificação extrajudicial enviada pelo próprio tio, Raulzinho, proibindo-a de falar sobre os parentes.

“Sou cantora, tradutora e, mais importante, filha da Nanci Gil e neta de Raul Gil. Provavelmente, vocês não me conhecem porque sempre fiquei na minha, nunca senti necessidade de me expor”, declarou.

Segundo Raquel, a medida partiu do tio e a impede de compartilhar experiências pessoais ligadas à família. “Recebemos uma ordem extrajudicial do meu próprio sangue, dizendo que não podemos falar sobre a família na qual nascemos, crescemos e à qual, supostamente, pertencemos”, afirmou.

Aos 25 anos, ela destacou que não pode nem mesmo relatar episódios de sua própria trajetória. “Nossa história foi registrada e acompanhada pela imprensa e por pessoas que testemunharam nossos desafios e conquistas. Agora, corremos o risco de uma ação indenizatória se dissermos algo que considerem ir além da liberdade de expressão, mesmo que seja sobre a nossa própria vida”, completou.