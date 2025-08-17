Tiago Abravanel desabafa após um ano sem Silvio Santos

© Reprodução / Globoplay

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel, 37, comentou sobre o luto do avô, Silvio Santos. A morte do apresentador completou um ano neste domingo (17).

Ator diferenciou seu luto e o da mãe, Cintia Abravanel. "O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias (...). Minha mãe, que era mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Fiquei impressionado", destacou à Quem.

"Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, tiro o chapéu. Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que tenho e de ver a força dela", completou Tiago Abravanel

Ele confessou que, em alguns momentos, esquece da morte do avô. "Como a nossa vida não era tão próxima e não vivia todo dia junto, às vezes, esqueço que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes."

Por outro lado, destacou o legado do dono do SBT. "Existem pessoas que passam pela Terra e são consideradas imortais mesmo não estando. O Silvio Santos vai existir sempre nas nossas memórias. Ele é uma referência muito grande. É muito louco conseguir entender e lidar com isso", enfatizou.