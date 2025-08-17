Sônia Braga é convidada a interpretar Míriam Leitão em filme de Bruno Barreto

© Alexandre Meneghini/Reuters

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sônia Braga foi convidada por Bruno Barreto para interpretar Míriam Leitão em seu próximo filme, "Em nome dos pais". O longa será uma adaptação do livro homônimo, escrito por Matheus Leitão, filho da jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras.

Em fase de pré-produção, o filme tem roteiro de Maria Adelaide Amaral e terá Julio Andrade no papel de Matheus. As informações são do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Na obra, o autor narra em detalhes a história da prisão e da tortura sofrida por seus pais -ele é filho do também jornalista Marcelo Netto-, durante o governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), quando o país viveu o auge repressivo da ditadura militar, com assassinatos, torturas e desaparecimentos de cadáveres.

Sônia e Bruno Barreto trabalharam juntos em sucessos do cinema brasileiro, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) e "Gabriela" (1983), no qual interpretou a personagem-título. A parceria se repetiu em "Eu Te Amo" (1981), com a participação de Paulo César Pereio (1940-2024), e "A Dama do Lotação" (1978).