Ex-candidata a Miss Universo morre aos 30 anos após acidente de carro

Kseniya Alexandrova, modelo russa que ganhou projeção ao participar do Miss Universo em 2017, morreu aos 30 anos em decorrência de um grave acidente de carro.

O acidente ocorreu em 5 de julho, na região de Tver Oblast, Rússia, quando o carro em que estava colidiu com um alce. Kseniya, que viajava no banco do passageiro ao lado do marido, sofreu graves lesões cerebrais e ficou internada desde então. Ela não resistiu e faleceu no último dia 12 de agosto, segundo informou o jornal Rossiyskaya Gazeta.

O marido relatou que o animal surgiu de forma repentina na estrada: “Do momento em que ele saltou para o impacto, foi um décimo de segundo. Não tive tempo de fazer nada”. Ele contou ainda que a modelo perdeu a consciência imediatamente após a batida e ficou gravemente ferida.

Kseniya foi levada para um hospital em Moscou, mas os ferimentos se mostraram fatais. Ela havia se casado há apenas quatro meses, informação que havia compartilhado em sua conta no Instagram.

Além da carreira como modelo, Kseniya era formada em Psicologia e integrou a agência Modus Vivendis, que confirmou sua morte em comunicado oficial.

“Com profunda tristeza informamos que nossa colega e amiga, a modelo Kseniya Alexandrova, faleceu ontem. Kseniya era brilhante e talentosa, sabia inspirar e apoiar as pessoas ao seu redor. Para nós, será sempre um símbolo de beleza, generosidade e força interior”, declarou a agência.

A nota ainda expressou condolências à família, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.