Ator explica por que 'sumiu' após participar de 'Stranger Things'

O ator diz que demorou cinco anos para encontrar trabalhos que o agradassem. "Essa engenharia reversa leva tempo, redirecionar uma carreira. Não posso simplesmente fazer aparecer diante dos meus olhos uma história incrível com um diretor maravilhoso", justificou

17/08/2025 12:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dacre Montgomery, 30, conquistou fama internacional após interpretar Billy em "Stranger Things" -mas, em seguida, saiu dos holofotes.

 

Ele não gostou dos papeis que recebeu após participar da série. "Eu fui empurrado numa direção muito comercial", refletiu em entrevista à revista People.

Dacre quer fugir dos blockbusters. "Cresci querendo trabalhar com diretores autorais em filmes mais nichados. Quero realmente explorar até onde eu posso chegar no desenvolvimento do personagem e realmente me apaixonar pelas histórias", disse o ator.

O ator diz que demorou cinco anos para encontrar trabalhos que o agradassem. "Essa engenharia reversa leva tempo, redirecionar uma carreira. Não posso simplesmente fazer aparecer diante dos meus olhos uma história incrível com um diretor maravilhoso", justificou.

Seu novo filme é um drama psicológico. Em "Went Up the Hill", ainda sem título oficial no Brasil, o personagem de Dacre retorna ao seu país para o funeral da mãe distante e conhece a viúva dela. A história toma um novo rumo quando o espírito da mãe retorna.

