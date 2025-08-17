Notícias ao Minuto
Empresária destacou sua emoção com o encontro. "Chorei, sorri, emoções eu vivi pode soar clichê, mas é a mais pura verdade desta noite inesquecível. Querido mestre e ídolo de toda uma vida, estar ao seu lado foi um presente para a alma", declarou.

Eliana se declara para Roberto Carlos após show

17/08/2025 05:48 ‧ há 6 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliana, 52, se emocionou em um show de Roberto Carlos, 84, e fez uma dedicatória para o artista.

 

Apresentadora posou ao lado do cantor após assistir ao seu show. Ela postou detalhes neste domingo (17) em seu perfil no Instagram.

Eliana ainda ressaltou o profissionalismo de Roberto Carlos. "Sua excelência, seu carinho e o respeito pelo público são uma lição de amor e profissionalismo. Reencontrá-lo, ao lado da minha mãe, foi muito emocionante. Eu quem te amo!", reforçou.

