Cíntia Abravanel fala sobre um ano da morte de Silvio Santos: 'Sinto uma dor grande'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cíntia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) usou as redes sociais neste domingo (17) para relembrar o primeiro ano da morte do apresentador. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto do pai publicada por uma página de fãs e escreveu sobre a saudade da família.

"Hoje, 17 de agosto, faz um ano que você se foi, e confesso que estou bastante triste. Sinto uma dor grande no coração ao pensar que você não está mais aqui comigo. Mas também tenho certeza de que você está no melhor lugar, ao lado do nosso Pai", registrou na legenda a primogênita do fundador do SBT.

O neto de Silvio, Tiago Abravanel, também falou sobre o luto em entrevista à revista Quem. Segundo ele, a ausência do avô ainda causa estranhamento: "Às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Como a nossa vida não era tão próxima e não vivia todo dia junto, às vezes esqueço que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça."

Tiago destacou ainda a força da mãe diante da perda. "Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Fiquei impressionado. Claro que não foi fácil, mas a forma como ela tem lidado com isso me faz tirar o chapéu. Ela é muito forte e resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela", afirmou.