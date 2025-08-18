Notícias ao Minuto
Procurar

Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Marcelo Bianconi em Mococa

Marcelo Bianconi, referência na cobertura esportiva com passagens por emissoras como Band, ESPN, SporTV e Globo, faleceu neste domingo (17) vítima de câncer. O velório ocorre em Mococa, cidade onde morava e trabalhava na TV Câmara

Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Marcelo Bianconi em Mococa

© Reprodução- RedeTv

Notícias ao Minuto
18/08/2025 03:40 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Marcelo Bianconi

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi faleceu neste domingo (17), aos 69 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Mococa (SP), onde ele residia.

 

Com uma carreira marcante na cobertura esportiva, Bianconi passou por veículos como TV Bandeirantes, ESPN Brasil, RedeTV, TV Cultura, SporTV e Rede Globo. Mais recentemente, atuava na TV Câmara de Mococa.

Em nota oficial, a Prefeitura lamentou a perda. “Neste momento de profunda tristeza, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sua gratidão pela contribuição inestimável de Marcelo à cidade de Mococa e ao jornalismo brasileiro.”

O velório acontece no Cemitério São Sebastião, na cidade, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (18), às 10h30, no mesmo local.

Nas redes sociais, Sofia, filha do jornalista, prestou homenagem ao pai: Meu black bird voou… vc viverá pra sempre dentro de mim, principalmente seus ensinamentos de um coração puro, gratidão e as musicas que nunca mais serão mais as mesmas. Eu te amo pra sempre, quanto orgulho do homem que você é!!
(cantamos minha música favorita nos últimos dias no hospital🤍)

Veja a publicação:

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por sofia archetti bianconi (@sosofiaab)

Terence Stamp, de 'Superman' e 'Priscilla, Rainha do Deserto', morre aos 87

Terence Stamp, de 'Superman' e 'Priscilla, Rainha do Deserto', morre aos 87

A notícia foi confirmada à Reuters pela família: "Sua obra extraordinária como ator e roteirista continuará comovendo pessoas por anos", diz o comunicado. A causa da morte não foi revelada

Folhapress | 14:45 - 17/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você