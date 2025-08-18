Morre aos 69 anos o jornalista esportivo Marcelo Bianconi em Mococa

© Reprodução- RedeTv

O jornalista esportivo Marcelo Bianconi faleceu neste domingo (17), aos 69 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Mococa (SP), onde ele residia.

Com uma carreira marcante na cobertura esportiva, Bianconi passou por veículos como TV Bandeirantes, ESPN Brasil, RedeTV, TV Cultura, SporTV e Rede Globo. Mais recentemente, atuava na TV Câmara de Mococa.

Em nota oficial, a Prefeitura lamentou a perda. “Neste momento de profunda tristeza, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sua gratidão pela contribuição inestimável de Marcelo à cidade de Mococa e ao jornalismo brasileiro.”

O velório acontece no Cemitério São Sebastião, na cidade, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (18), às 10h30, no mesmo local.

Nas redes sociais, Sofia, filha do jornalista, prestou homenagem ao pai: Meu black bird voou… vc viverá pra sempre dentro de mim, principalmente seus ensinamentos de um coração puro, gratidão e as musicas que nunca mais serão mais as mesmas. Eu te amo pra sempre, quanto orgulho do homem que você é!!

(cantamos minha música favorita nos últimos dias no hospital🤍)

Veja a publicação: