Agatha Sá revela que foi abusada por tio na infância

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agatha Sá, 25, contou nas redes sociais que foi vítima de abuso sexual na infância.

Ela decidiu compartilhar sua história após ver reportagem do Fantástico com Felca. "Eu faço parte das crianças que tiveram a inocência roubada. Não é fácil falar, mas é importante dar voz a isso", escreveu a namorada de Filipe Ret nos stories do Instagram.

Agatha foi abusada por um tio dos 4 aos 7 anos. "Não houve justiça, mas a energia que ele lançou ao mundo retorna e esse é o peso que ele carrega", refletiu a influenciadora. Segundo ela, seu pai foi o único que a defendeu, enquanto outros membros da família acobertaram o caso.

Ela descobriu que estava sendo abusada durante uma aula de educação sexual. Agatha disse que, até então, achava que o tio estava fazendo uma brincadeira com ela: "Protejam suas crianças! Falem sobre o que não pode acontecer. Isso me salvou. Criança não nasce com maldade".

A influenciadora foi criada pela avó. "Às vezes me pergunto se ela sabia de alguma coisa e não fez nada... Isso me mata, prefiro acreditar que não", contou.