Caminhão de dupla sertaneja atropela 16 pessoas após motorista passar mal

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caminhão da dupla Diego & Victor Hugo atropelou 16 pessoas neste domingo (17) em Itaberaí (GO) após o motorista ter um princípio de infarto.

Todas as vítimas foram para o hospital. Das 16 atendidas, 13 foram liberadas após os primeiros socorros, e outras três foram encaminhadas para Goiânia, diz nota da prefeitura da cidade.

Entre os três transferidos para Goiânia, um já teve alta. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Em nota, a dupla lamentou o episódio. "A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais".

O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. "Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo apoio necessário", diz o texto.