Fernanda Lima fala sobre menopausa e admite que casamento quase foi abalado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Lima, 47, abriu o coração ao falar sobre como a menopausa transformou sua rotina, trazendo sintomas físicos intensos e reflexos diretos em sua vida conjugal com Rodrigo Hilbert, com quem é casada há quase duas décadas.

Durante entrevista ao Fantástico, a apresentadora revelou ter enfrentado um período de fortes alterações hormonais que a deixaram fragilizada.

Entre os episódios que mais a marcaram, ela destacou noites em claro e um suor excessivo que chegava de forma inesperada.

"Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha de marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama e fiquei parada no escuro pensando: isso não é normal", relatou. Segundo Fernanda, a situação se repetiu por vários dias consecutivos.

Mas não foi apenas o desconforto físico que chamou sua atenção. A apresentadora contou que o maior impacto foi na vida íntima, já que perdeu completamente a libido. "O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento. Dizer não pro Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme", disse, em tom de sinceridade.