Taylor Swift acaba amizade com Blake Lively: "Não se falam mais"

Taylor Swift e Blake Lively estão de relações cortadas! A amizade de longa data da cantora e da atriz foi colocada em xeque pela imprensa internacional - e pelo próprio público - depois de Swift ver o seu nome envolvido no caso aberto por Lively contra Justin Baldoni, em dezembro de 2024.

Agora, uma fonte revelou à revista People que "Taylor e Blake não se falam".

No que diz respeito ao processo judicial - que começou quando Blake acusou o colega do elenco 'Isto Acaba Aqui' de assédio sexual - o nome de Swift veio 'à tona' através dos advogados de Baldoni.

A equipe de defesa do ator alega que Taylor o teria pressionado para que aceitasse a versão do filme escrita pela amiga. Entretanto, este processo, acabou sendo arquivado em janeiro por falta de provas das acusações.

Meses depois, em maio, a equipe de defesa de Baldoni retirou a intimação que tinha colocado contra Swift. O advogado da cantora de 'Shake It Of' alegou que o nome dela estava sendo usado para atrair a atenção pública para o caso.

Depois de toda a polêmica, a cantora teria se afastado da atriz, sem motivo evidente.

Nova música de Taylor Swift é sobre amizade arruinada de Blake Lively?

No último dia 13 de agosto, Taylor Swift revelou que irá lançar o seu novo álbum de estúdio - 'Life of a Showgirl'.

No podcast que é apresentado pelo namorado, Travis Kelce, e pelo irmão, a artista revelou os nomes das músicas que criou para o disco, cujo o lançamento acontecerá em outubro.

Houve uma em particular que chamou a atenção intitulada Ruin the Friendship' ('Arruinar a Amizade', numa tradução livre). Não tardou muito até que os fãs relacionassem o nome da música com Blake Lively.

Contudo, Taylor revelou que gravou o álbum durante a turnê na Europa, antes da polêmica ter explodido.

Em abril, uma fonte disse à revista People que Swift estava "muito magoada" depois de se ter visto implicada no caso judicial. Posteriormente, outras fontes referiram que as duas "já não eram amigas".

A amizade começou em 2014. Swift é, inclusive, madrinha de uma das filhas de Blake Lively e Ryab Reynolds.