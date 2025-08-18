Alexandre Nero fala sobre morte precoce dos pais e impacto da paternidade em sua vida

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 55 anos, Alexandre Nero abriu um capítulo delicado de sua história. O ator revelou que perdeu os pais ainda adolescente, ambos vítimas de câncer, em um intervalo de apenas dois anos e meio. Na época, ele tinha 14 anos e o irmão, 17.

Segundo o ator, o luto precoce o forçou a crescer antes da hora. "Antes, acreditava que era maduro por essas perdas. Precisei me virar financeiramente; foi uma coisa meio selvagem, e criei uma casca dura. Mas era emocionalmente imaturo", contou em entrevista a revista QG Brasil.

Ele e o irmão mais velhos se sustentaram nos primeiros mês após a perda com apenas o seguro de vida deixado pelos pais.

Hoje, pai de Noá, 9, e Inã, 6, do relacionamento com a figurinista Karen Brusttolin, Nero afirma que a paternidade mudou radicalmente sua forma de encarar a morte. "Não me assustava, mas, a partir do momento em que tive os dois, falei: 'Não posso morrer'."

"Segundo ele, foi apenas após se tornar pai -e revisitar as marcas da perda precoce- que alcançou de fato a maturidade.

A psicanálise, acrescenta, tem sido fundamental nesse processo de revisitação a esse momento da sua juventude. "Pensei que não ia me pegar, que não seria um problema, mas é complicado."