Eliana revela detalhes de programa de auditório na Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliana, 52, confirmou que terá um programa próprio na grade da Globo, mas ressaltou que a atração ainda está em fase de produção e deverá estrear em 2026.

Apresentadora contou alguns detalhes do programa que deverá ir ao ar aos finais de semana. "Estreia em 2026, com auditório. É para a família brasileira, do jeitinho que gosto. Em breve conto mais", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Ela também negou que esteja insatisfeita por ter deixado o SBT para assinar com a Globo. "Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. Principalmente porque as coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos no início da nossa relação. E estamos só no começo".

Neste primeiro ano de TV Globo, eu aprendi a adaptar os meus 34 anos de televisão a diversos formatos. Acho que o frio na barriga faz parte do processo, mesmo depois de tanto tempo como apresentadora.

Na Globo, Eliana apresentou o The Masked Singer Brasil, teve quadro no Fantástico e comandou um especial de Black Friday. Neste ano, ela será uma das apresentadoras do Criança Esperança. Ainda, ela é a âncora do Saia Justa, no GNT.