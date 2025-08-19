Além do vídeo da 'adultização', Felca acumula virais no Youtube

© Reprodução- Youbtube

(FOLHAPRESS) - Felipe Bressanim Pereira, conhecido na internet como Felca, conquistou fama nacional com o vídeo "adultização", em que critica a erotização de crianças nas redes sociais.

O conteúdo ultrapassou os 40 milhões de visualizações e se tornou o grande divisor de águas em sua trajetória digital. Mas a verdade é que o influenciador já vinha acumulando virais muito antes, explorando de forma bem-humorada fenômenos da internet que iam de tutoriais de maquiagem a receitas inusitadas.

Com 6,27 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e nada menos que 18 milhões de seguidores no Instagram, Felca consolidou-se como uma das vozes mais populares entre os criadores de conteúdo brasileiros. Seu estilo mistura humor ácido, improviso e uma capacidade certeira de transformar tendências digitais em sátira.

Um de seus maiores sucessos veio em maio de 2023, quando decidiu testar a base de maquiagem da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo, que já ultrapassou 21 milhões de visualizações, mostra Felca aplicando o produto de maneira exagerada, com o rosto completamente coberto. "Não vou saber dizer se é bom porque eu não conheço", ironiza, enquanto reclama que os olhos ficaram grudados pelo excesso de base.

Outro exemplo do alcance de seu humor está em "Receita do TikTok", publicado em abril de 2023, com mais de 8,2 milhões de views. Nele, o influenciador analisa preparos culinários virais da plataforma, mas logo se decepciona: "Se tem uma coisa que eu faço todo dia é comer", afirma, antes de criticar pratos pouco apetitosos, como miojo com salgadinho Cheetos.

O vídeo "Pastora do TikTok", postado em março de 2023, também viralizou, acumulando 7,2 milhões de visualizações. Embora o conteúdo seja originalmente do Kwai, Felca usa a gravação para ironizar os sermões de uma jovem pregadora, que aparece de iPhone em mãos. Ele satiriza não apenas o discurso, mas também a reação da plateia, que aplaude sem entender direito o que ela quer dizer.