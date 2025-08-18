Notícias ao Minuto
Faustão apresenta melhora após alta da UTI, diz novo boletim médico

O apresentador deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (13) e agora está em um apartamento

© Divulgação / Band

Folhapress
18/08/2025 19:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou, nesta segunda-feira (18), um novo boletim médico sobre o apresentador Fausto Silva, 75. Internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse, ele passou por dois procedimentos delicados no início do mês: um transplante de fígado, no dia 7 de agosto, seguido por um retransplante de rim, em 8 de agosto.

 

Segundo o comunicado, Faustão deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (13) e agora está em um apartamento. O boletim também informa que ele apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de reabilitação física e nutricional.

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais, na quarta-feira (13), para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do apresentador. Em um story no Instagram, ela escreveu que estava "tudo indo bem" e agradeceu a Deus, às mensagens e o carinho do público.

