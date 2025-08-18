Jimmy Kimmel diz que é mentira o motivo da CBS para encerrar o Late Show

© Lucas Jackson/REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jimmy Kimmel foi indicado ao Emmy pelo Jimmy Kimmel Live! em julho, mas nem por isso ele está feliz. Em entrevista à Variety -agendada antes do cancelamento do Late Show, de Stephen Colbert- o apresentador disse que a justificativa da CBS para o fim da atração é uma mentira. Segundo a emissora, responsável pelo programa, o talk show estaria dando um prejuízo de US$ 40 milhões por ano.

"Essa ideia é absurda. Esses supostos especialistas que alegam analisar os orçamentos dos programas parecem estar focados apenas na receita de publicidade e se esquecem completamente das taxas de afiliação [valores pagos por operadoras para transmitir seus canais], que somam centenas de milhões, e é necessário alocar uma certa porcentagem dessas taxas aos programas de fim de noite", disse ele.

"É surpreendente o quão pouco a mídia parece saber sobre como a própria mídia funciona. Não há a menor chance de que isso seja preciso. De repente ele está perdendo 40 milhões de dólares por ano? Vou te dizer, nos primeiros 10 anos em que fiz o programa, eles alegavam que não ganhávamos dinheiro -e tínhamos cinco vezes mais espectadores na ABC do que temos agora. Quem sabe o que é verdade? Tudo que sei é que eles continuam nos pagando -e isso é basicamente tudo que você precisa saber."

Kimmel também afirmou ter ficado entusiasmado com as vaias que Donald Trump recebeu durante um evento da WWE. "Se Trump está sendo vaiada em uma luta, a América está começando a acordar", afirmou.

O anúncio do cancelamento do Late Show aconteceu pouco depois da Paramount, dona da CBS, chegar a um acordo milionário para pôr fim a uma ação na qual era alvo de Trump. Ele acusava a empresa de ter transmitido uma entrevista, durante as eleições presidenciais, que favorecia sua adversária Kamala Harris.

A negociação ocorreu ainda em meio a uma tentativa do estúdio de finalizar uma fusão com a Skydance, outra gigante do entretenimento. A aprovação coube a agências do governo federal e foi concluída em agosto –no mês passado, o acordo foi aprovado pela Comissão Federal de Comunicações, responsável por regulamentar as comunicações e mídias no país. Para agilizar o processo, a Skydance também declarou que eliminaria as políticas de diversidade hoje em vigor na CBS.