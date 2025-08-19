Imitador de Justin Bieber engana hotel e sobe ao palco de boate em Las Vegas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem que se passava por Justin Bieber provocou confusão em Las Vegas, Estados Unidos, no último sábado (16), após enganar funcionários de um hotel de luxo e conseguir se apresentar em uma boate. O impostor subiu ao palco da XS Nightclub, no Wynn Las Vegas, e chegou a cantar músicas do repertório do astro canadense antes de ser descoberto.
De acordo com o portal TMZ, o DJ Gryffin foi informado de que Bieber estaria na cidade e desejava fazer uma participação surpresa na casa noturna. Acreditando se tratar do cantor, o DJ recebeu o falso artista em sua cabine e o convidou a se apresentar.
O imitador chegou a animar a plateia por alguns minutos sem levantar suspeitas.
A fraude, no entanto, foi percebida por funcionários do resort, que interromperam o show e retiraram o homem imediatamente do palco e do local. Em julho, Bieber lançou "SWAG", seu novo álbum. Ele não apresentava um trabalho novo aos fãs desde "Justice", de 2021.
Em nota, um porta-voz do Wynn e da XS Nightclub confirmou o episódio. "Após um golpe elaborado de múltiplas etapas envolvendo ele e sua equipe, um imitador de Justin Bieber conseguiu acesso ao palco da XS. Assim que o erro foi reconhecido, ele foi removido do resort e teve a entrada negada no futuro".