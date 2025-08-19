Casamento de Georgina Rodríguez e CR7: A data e o local da cerimônia

© David Ramos/Getty Images

Após o anúncio do noivado, já existe uma previsão para o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. A informação foi divulgada pelo jornalista Alberto Guzmán no programa D Corazón, da TVE. Segundo ele, a cerimônia deve acontecer após 19 de julho de 2026, data que marca o fim da Copa do Mundo, torneio em que CR7 pretende encerrar sua carreira de jogador em grande estilo.

Embora o casal more atualmente na Arábia Saudita, Guzmán garante que a celebração deve ocorrer em Portugal, país natal do craque. A escolha se sobrepõe tanto às origens argentinas de Georgina quanto à sua ligação com a Espanha, onde sempre viveu.

O pedido de casamento também chamou atenção pelos presentes milionários. Além do anel de diamantes avaliado em cerca de seis milhões de euros, Ronaldo teria presenteado a noiva com um Porsche, dois relógios de luxo avaliados em mais de 50 mil euros ( cerca de R$ 320 mil) cada e roupas de designers famosos no valor de aproximadamente 30 mil euros (cerca de R$ 192 mil).

O anúncio do noivado foi feito por Georgina na última segunda-feira, 11 de agosto, nas redes sociais. “Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”, escreveu a modelo ao exibir o anel recebido.

Até o momento, a família de Cristiano Ronaldo mantém silêncio sobre a notícia, com exceção da sobrinha Alicia Aveiro, que comentou a publicação. De acordo com Guzmán, entretanto, os familiares já estavam cientes da união, e Georgina teria revelado a novidade pessoalmente durante uma visita recente a Portugal.