Kamylinha se emociona ao falar sobre prisão de Hytalo Santos

© Reprodução- Redes Sociais

A influenciadora paraibana Kamylinha Santos, de 17 anos, publicou um vídeo nesta segunda-feira (18), no perfil da mãe, no qual comenta sua relação com o também influenciador Hytalo Santos. Ele foi preso na última sexta-feira (15), acusado de tráfico humano, exploração e exposição de menores em conteúdos digitais. A jovem está sem acesso às redes sociais desde o dia 12, por determinação judicial.

Relato pessoal e histórico familiar

No vídeo, que foi retirado do ar pouco tempo após a publicação, Kamylinha afirma enxergar Hytalo como uma figura paterna. Ela relata ter sido vítima de violência física e psicológica por parte do pai biológico e diz ter encontrado apoio ao conhecer o influenciador. “Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe e batia em mim. Ele [Hytalo] foi o meu refúgio”, declarou.

A influenciadora também afirmou que Hytalo Santos é inocente das acusações e que acompanha com sofrimento os desdobramentos da prisão. “Ele não faz nada disso que estão falando”, disse.

Conquistas e vínculo com o influenciador

Kamylinha mencionou que, com o apoio de Hytalo, conseguiu realizar sonhos pessoais, como ter uma casa e um quarto próprio. Segundo ela, o influenciador foi responsável por mudanças significativas em sua vida. “Kamylinha hoje não seria nada sem Hytalo”, afirmou.

A jovem relatou ter convivido com Hytalo por cerca de dez anos e disse ter enfrentado julgamentos públicos ao lado dele. Ela foi citada em um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denuncia a produção de conteúdos com menores de idade. Kamylinha foi “adotada” informalmente por Hytalo aos 12 anos, período em que já aparecia em vídeos com ele.

Perfil e atuação de Hytalo Santos

Natural de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, Hytalo Santos ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos publicados no TikTok. Ele reunia jovens em uma casa e compartilhava a rotina do grupo. Em suas postagens, chamava as meninas de “filhas” e os meninos de “genros”.

Antes de sua conta ser desativada, Hytalo acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões no YouTube. A conta foi retirada do ar no dia 8 de agosto, após denúncias feitas por Felca. O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga o caso desde 2024, incluindo outras denúncias relacionadas à exploração de menores.

Bloqueio de redes sociais

Kamylinha também teve seu perfil no Instagram desativado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Em nota, o órgão informou que a medida foi tomada por se tratar de uma menor de idade promovendo publicidade de casas de apostas.

Situação judicial

Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, tiveram a prisão preventiva mantida após audiência de custódia realizada por videoconferência no último sábado (16), na Comarca de Osasco, em São Paulo. Nesta segunda-feira (18), eles foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. A informação é da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo