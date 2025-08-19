Christiane F: O que aconteceu com a menina do zoológico de Berlim?

© <p>Getty Images</p>

Baseado em um livro best-seller, 'Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Pr-stituída' foi um dos filmes mais comentados do início dos anos 80, um conto angustiante sobre uma adolescente presa em Berlim Ocidental devastada pelo crime nos anos 1970, sobrevivendo de drogas e da venda de seu corpo. E o aspecto mais chocante do filme é que tudo era verdade. Christiane Felscherinow sobreviveu ao seu calvário e brevemente desfrutou do status de celebridade na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a tentação nunca esteve longe e ela logo voltou aos velhos hábitos, presa e condenada em várias ocasiões por posse de substâncias ilícitas e abuso de drogas. Mas o que aconteceu depois disso? Será que Christiane F. foi capaz de superar seus demônios pessoais?

