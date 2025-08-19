Notícias ao Minuto
Christiane F: O que aconteceu com a menina do zoológico de Berlim?

Baseado em uma história real, o filme revelou ao mundo o drama de Christiane F., que enfrentou drogas, prostituição e prisões. Décadas depois, sua trajetória continua marcada por recaídas e tentativas de superação, despertando curiosidade sobre seu destino

19/08/2025 12:36 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Christiane f.

Baseado em um livro best-seller, 'Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Pr-stituída' foi um dos filmes mais comentados do início dos anos 80, um conto angustiante sobre uma adolescente presa em Berlim Ocidental devastada pelo crime nos anos 1970, sobrevivendo de drogas e da venda de seu corpo. E o aspecto mais chocante do filme é que tudo era verdade. Christiane Felscherinow sobreviveu ao seu calvário e brevemente desfrutou do status de celebridade na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a tentação nunca esteve longe e ela logo voltou aos velhos hábitos, presa e condenada em várias ocasiões por posse de substâncias ilícitas e abuso de drogas. Mas o que aconteceu depois disso? Será que Christiane F. foi capaz de superar seus demônios pessoais?

 

Na galeria, reviva a história da garota que chocou o mundo nos anos 1970.

