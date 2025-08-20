Paola Carosella nega romance com Fogaça: "Não daria certo"

© <p>Tv Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada do De Frente com Blogueirinha, a chef de cozinha Paola Carosella, 52, negou que tenha ou que já tenha tido qualquer tipo de envolvimento amoroso com o cozinheiro e colega dos tempos de MasterChef (Band) Henrique Fogaça, 51.

Há meses, teorias apontam para um suposto affair entre eles, que, ao que parece, ficam mais na esfera do desejo dos fãs do que em fatos.

Fãs costumam publicar vídeos de momentos entre eles, olhares e demonstrações de afeto, sobretudo nos tempos em que trabalharam juntos no reality gastronômico.

Perguntada sobre isso, a cozinheira negou namoro e reforçou que ambos vivem relacionamentos sólidos. Porém, alimentou a imaginação dos fãs que torcem por eles.

"Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar, que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse ela à apresentadora.

"Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque a gente precisa", emendou a chef no programa.

Paola disse que ambos são muito amigos, têm química, mas que nunca pensaram em levar o envolvimento a outro patamar. "Não daria certo."