Repórter da Record é furtada antes de entrar ao vivo em frente a CDP de Pinheiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã desta terça-feira (19) foi de susto para a repórter da Record Beatriz Casadei, que teve o celular furtado por um ciclista instantes antes de entrar ao vivo no Balanço Geral Manhã. O crime aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.
Segundo imagens transmitidas no jornal, o assaltante passou entre a jornalista e a câmera, arrancando o aparelho de suas mãos e fugindo em direção à Ceagesp pela Marginal Pinheiros. A cena, embora rápida, causou apreensão na equipe.
O apresentador Willian Leite tranquilizou o público e explicou a situação durante o programa. "Ela está bem, mas o criminoso acabou levando o celular. A Beatriz foi à delegacia registrar boletim de ocorrência", disse o âncora.
#Internacionales | 🇧🇷 La reportera, Beatriz Casadei, de TV Record, Brasil, sufrió el robo de su celular por parte de un ciclista instantes antes de ingresar a una conexión en vivo para el programa @balancogeral.— Porttada (@porttada) August 19, 2025
Video: @brenno__moura. pic.twitter.com/KzCthFwgRW
O repórter Rafael Ferrari, que também estava no local, testemunhou toda a ação. Ele contou que os suspeitos já estavam rondando a região. "Esses garotos estavam aqui desde 6h25, bem vestidos, observando a nossa equipe de longe. A gente até comentou entre nós para ficar esperto e guardamos os celulares. Infelizmente, a Bia acabou sendo alvo porque precisava usar o aparelho para consultar informações antes da entrada ao vivo", relatou.