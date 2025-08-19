Notícias ao Minuto
Repórter da Record é furtada antes de entrar ao vivo em frente a CDP de Pinheiros

O crime aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, zona oeste de São Paulo

Folhapress
19/08/2025 21:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã desta terça-feira (19) foi de susto para a repórter da Record Beatriz Casadei, que teve o celular furtado por um ciclista instantes antes de entrar ao vivo no Balanço Geral Manhã. O crime aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

 

Segundo imagens transmitidas no jornal, o assaltante passou entre a jornalista e a câmera, arrancando o aparelho de suas mãos e fugindo em direção à Ceagesp pela Marginal Pinheiros. A cena, embora rápida, causou apreensão na equipe.

O apresentador Willian Leite tranquilizou o público e explicou a situação durante o programa. "Ela está bem, mas o criminoso acabou levando o celular. A Beatriz foi à delegacia registrar boletim de ocorrência", disse o âncora.

O repórter Rafael Ferrari, que também estava no local, testemunhou toda a ação. Ele contou que os suspeitos já estavam rondando a região. "Esses garotos estavam aqui desde 6h25, bem vestidos, observando a nossa equipe de longe. A gente até comentou entre nós para ficar esperto e guardamos os celulares. Infelizmente, a Bia acabou sendo alvo porque precisava usar o aparelho para consultar informações antes da entrada ao vivo", relatou.

