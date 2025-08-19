William Bonner está fora da bancada do Jornal Nacional

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - William Bonner, 61, usou as redes sociais para explicar a sua ausência na bancada do Jornal Nacional (Globo) na noite desta terça-feira (19)..

Em vídeo na redação do JN, Bonner surgiu ao lado de Hélter Duarte, que assumiu o telejornal em sua ausência. "Eu tô aqui com o Hélter Duarte. Hélter, o que você tá fazendo aqui no Jornal Nacional nesta terça-feira (19)?", perguntou Bonner. O colega respondeu em tom de brincadeira: "Olha, até esse momento é para apresentar o JN. A não ser que venha uma contraordem."

Na sequência, o âncora pediu que Hélter explicasse o motivo de sua ausência. O substituto, então, revelou que Bonner está gripado e deveria estar em repouso. "Você é um paciente difícil, não devia ter vindo, devia ter ficado descansado em casa, mas você veio para fechar o jornal", brincou.

O apresentador comentou sobre o afastamento. "Estou desde sábado com a voz bem alterada. E eu queria só dar uma satisfação. É que eu desapareço do ar e ficam achando que estou matando serviço. Pra editar jornal, está tudo certo", comentou Bonner revelando que está nos bastidores do telejornal.