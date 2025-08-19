Marília Mendonça tem cerca de 200 gravações de músicas inéditas, afirma empresário

© Reprodução / YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acervo com cerca de 200 músicas inéditas de Marília Mendonça deve ser lançado ao longo dos próximos 20 anos, afirma o empresário Wander Oliveira, que administra sua obra. Segundo o g1, há um pen drive com mais de 100 gravações da artista, que é alvo de disputa entre os envolvidos em preservar seu legado.

Marília continua dominando as paradas musicais mesmo quatro anos após sua morte, devido a um acidente aéreo. Ela tem 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e "Leão", música póstuma lançada em 2022, tem quase meio bilhão de reproduções na plataforma.

"Leão" não é o único trabalho de Marília lançado após sua morte e, em 2023, saiu o disco "Decretos Reais". Segundo Wander Oliveira, ainda há muito por vir. "A ideia é trabalhar em torno de 10 músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga", afirmou o empresário no quinto e último episódio do podcast "Marília: O Outro Lado da Sofrência".

Ele afirma que existe um pen drive com 100 a 110 faixas inéditas da "Rainha da Sofrência" com ideias de composições, gravações caseiras em voz e violão e interpretação de músicas autorais e de outros artistas.

"Para mim, o pen drive pertence ao Léo [filho de Marília com o cantor Murilo Huff]. Eu gostaria que, no momento em que ele tivesse entendimento, fosse entregue para ele, para fazer o que quiser. Isso é a história da mãe dele", conta Oliveira.

O podcast também relata algumas das negociações para preservar o legado de Marília. O acervo está nas mãos da família -Léo, sua mãe Ruth, Murilo Huff-, a empresa de Wander Oliveira, Workshow, e gravadora Som Livre, que tem o direito de explorar comercialmente tudo que ela fez em vida.

Segundo o advogado da família, Robson Cunha, as negociações sobre o acervo presente no pen drive estão pausadas. "O Murilo obrigatoriamente precisa assinar todos os contratos que envolvem o Léo, o que ainda não aconteceu", afirmou ao g1. Murilo Huth, pai do filho de Marília, está envolvido em uma disputa judicial com a mãe da cantora, Ruth, pela guarda de Léo desde junho de 2025.