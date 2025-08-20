Aubrey Plaza desabafa sobre morte do marido em podcast

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aubrey Plaza decidiu abrir o coração sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida. Durante participação no podcast apresentado por Amy Poehler, sua colega de "Parks and Recreation", a atriz falou publicamente pela primeira vez sobre a morte do marido, o cineasta Jeff Baena, que morreu em janeiro deste ano aos 47 anos.

Plaza descreveu o processo de luto como algo devastador e permanente. "No geral, estou aqui e funcionando. Me sinto grata por ainda estar me movendo pelo mundo. Acho que estou bem, mas é como uma luta diária, obviamente", afirmou.

A atriz fez uma metáfora para traduzir a sensação que a acompanha desde a perda. Segundo ela, o luto se assemelha ao filme de terror "Entre Montanhas", que retrata uma fenda habitada por monstros. "É assim que o meu luto parece, ou como o luto pode ser. O tempo todo existe um oceano gigante de sofrimento bem ali, e eu consigo vê-lo. Às vezes quero mergulhar nele e simplesmente estar nele. Outras vezes só observo. E em alguns momentos, tento me afastar dele. Mas ele está sempre lá."

A morte de Jeff Baena, roteirista e diretor, chocou fãs e amigos próximos do casal. Ele e Plaza estavam juntos há mais de uma década e haviam se casado discretamente em 2021. A atriz sempre manteve a vida pessoal em relativa reserva, mas decidiu compartilhar agora como tem enfrentado a dor.