Jimmy Kimmel diz que salvou Matt Damon de morrer engasgado com costelinha

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Jimmy Kimmel, 57, revelou ter salvado a vida de Matt Damon, 54, de morrer engasgado com uma costelinha de porco. O incidente ocorreu durante um jantar na casa do apresentador de TV e durou cerca de uma hora e meia

"Eu disse que precisávamos levá-lo para o hospital, porque, se ele tivesse morrido na minha casa, eu acabaria na prisão pelo resto da vida. Jamais conseguiria justificar nada disso como não sendo um assassinato", recordou Kimmel, em conversa com a revista Variety.

Inicialmente, Jimmy tentou aplicar a Manobra de Heimlich no ator, o que não deu resultado. "Nós tentamos várias vezes, mas estava muito preso."

A solução, descoberta de última hora no YouTube, foi dar pequenos pedaços de pão a Matt, fazendo o alimento descer até o estômago. "Foi que salvou", resumiu o apresentador.