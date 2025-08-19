Demitido da Record, Rodrigo Faro diz que 'adoraria' voltar à Globo

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem programa na TV desde a demissão da Record no ano passado, Rodrigo Faro, 51, admitiu que "adoraria" voltar à Globo.

Questionado por Tatá Werneck se gostaria de retornar à Globo, Faro foi sincero. "Não estou mais na Record. Na verdade, não estou em lugar nenhum, estou em casa... [Mas, sim], eu adoraria voltar para a Globo", declarou durante participação no Lady Night, nesta segunda-feira (18).

Faro, porém, negou que queira ocupar o lugar de Marcos Mion nas tardes de sábado da emissora. "Não, de jeito nenhum", afirmou o apresentador.

Em outro momento, ele afirmou que, entre convite para Globo e SBT, prefere o canal carioca. "Aprendi a não mentir", contou.

SAÍDA DA RECORD

Rodrigo Faro deixou a Record no final do ano passado, após 16 anos como contratado. No Lady Night, ele explicou que sua saída da emissora foi motivada principalmente após sua esposa, Vera Viel, ter sido diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de câncer - ela fez tratamento e já está curada.

"O ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, com tudo oque aconteceu com a Vera. E, a partir dali, tudo perdeu importância na minha vida. Eu só queria cuidar da minha esposa, curar minha esposa."

Ele explicou que, para poder cuidar de Vera, precisou se desligar do programa na Record. "Parei de me dedicar ao programa. Naquele momento não era sobre um apresentador que abandonou seu público, mas sobre um marido que precisava cuidar da sua esposa. Não sei se vou ter um programa meu de novo em alguma emissora, mas sei que vou ter minha esposa comigo até o final da vida".

VOLTA À GLOBO

Rodrigo Faro fez sucesso em todo o país como ator de novelas da Globo. Na emissora carioca, ele estrelou produções de sucesso como "O Cravo e a Rosa" (2000), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "América" (2005). Em 2008, ele assumiu programa na Record e estava no canal até 2024.

Faro retornou à Globo neste ano para participar da nova temporada do "Dança dos Famosos", no Domingão com Huck. Antes, ele participou do quadro "Batalha do Lip Sync", no mesmo programa. Nos bastidores, muito se especula sobre a possibilidade de o apresentador ser contratado e ter sua própria atração no canal. Oficialmente, a Globo ainda não comentou o assunto.