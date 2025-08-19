Sheron Menezzes se despede do irmão com mensagem

© Divulgação / Nana Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sheron Menezzes, 41, lamentou a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que faleceu no sábado (16). Ele tinha 36 anos.

A despedida foi feita nas redes sociais, onde Sheron publicou uma foto ao lado do familiar. No relato, ela contou que esteve ao lado dele até o último instante. "Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta eu tava ali, firme, segurando a tua mão", registrou.

A atriz ainda lembrou da ligação que construiu ao longo dos anos com Draiton. "Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", escreveu.

No desabafo, Sheron também falou sobre a dor da perda. "Um pedaço de mim foi arrancado, se foi um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre", completou.

A publicação rapidamente ganhou centenas de mensagens de carinho. Amigos famosos se manifestaram, entre eles Lázaro Ramos, que escreveu: "Receba meu maior abraço, Shé". Marcos Veras também deixou sua solidariedade: "Meu abraço apertado em você, minha amiga, e em toda família".