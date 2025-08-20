Notícias ao Minuto
Gilberto Gil levará sua turnê 'Tempo Rei' para capitais da Argentina e do Chile

"Tempo Rei" estava originalmente prevista para ter seu fim ainda este ano, mas foi estendida até o ano que vem. A turnê de despedida do cantor teve sua passagem por Belém, que seria em agosto, remarcada para março de 2026, após a morte de Preta Gil em julho

Folhapress
20/08/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil levará a turnê "Tempo Rei" para Buenos Aires, na Argentina, e para Santiago, no Chile. Os shows estão marcados para os dias 31 de outubro e 4 de novembro, respectivamente, e acontecerão na Movistar Arena de cada uma das cidades.

 

As vendas para a capital argentina começam nesta quarta (20), enquanto os ingressos para a capital chilena serão liberados a partir de quinta (21).

"Tempo Rei" estava originalmente prevista para ter seu fim ainda este ano, mas foi estendida até o ano que vem. A turnê de despedida do cantor teve sua passagem por Belém, que seria em agosto, remarcada para março de 2026, após a morte de Preta Gil em julho.

