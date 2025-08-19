Rosa Maria a caminho! Key Alves e Bruno Rosa serão pais de uma menina

© AgNews

Nesta terça-feira (19), Key Alves e Bruno Rosa realizaram o chá revelação do para descobrirem o sexo do primeiro filho. A celebração contou com uma lista de aproximadamente 100 convidados.

Key e Bruno descobriram que o bebê é uma menina! Durante a festa, o casal também revelou o nome da criança: Rosa Maria!

O chá revelação teve temática country e o cantor Bruno se apresentou na celebração. O casal surgiu no evento com um look branco e os convidados seguiram o dress code em rosa ou azul.

Key e Bruno estão juntos desde maio de 2024 e revelaram em julho deste ano que estão esperando o seu primeiro filho.