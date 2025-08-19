Justiça decide que Hytalo Santos e marido devem ir para prisão na Paraíba

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, devem ser encaminhados para o sistema prisional da Paraíba. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta terça-feira (19), acata parte do pedido da defesa do casal.

Os advogados tinham solicitado também que o casal deveria aguardar a transferência na penitenciária de Tremembé, que foi negado. Desde segunda-feira, eles estão no CDP 1 de Pinheiros. O prazo da Justiça é que a mudança aconteça em até cinco dias.

Mais cedo, o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) negou o habeas corpus da defesa.

Hytalo e o marido foram presos na última sexta-feira, em Carapicuíba (Grande São Paulo), sob suspeita de ocultação de provas e intimidação de testemunhas.

Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho desde 2024 sob suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega as acusações e sua defesa alega que as acusações são infundadas.

O youtuber Felca publicou um vídeo, no último dia 6, fazendo denúncias sobre a exploração e adultização de jovens em conteúdos na internet e citou Hytalo.

A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades e catalisou a aplicação de medidas cautelares em processo que estava em andamento, segundo a defesa de Hytalo e advogados criminalistas ouvidos pela Folha de S.Paulo.

A prisão de Hytalo, na sexta, segundo a Justiça, foi uma medida imprescindível, já que, junto ao marido, ele estaria destruindo provas e tentando obstruir as investigações -inclusive com intimidação de testemunhas. A defesa do influenciador nega a possibilidade de fuga e diz que o casal passava férias em São Paulo.

Autoridades afirmam ter sido encontrado um veículo da Paraíba que seria usado para a fuga do casal, que ocorreria por meio de Foz do Iguaçu (PR) ou por outro município fronteiriço no Sul.

O delegado afirma ainda que a atuação da polícia de São Paulo foi apenas para prestar apoio e que as investigações seguem na Paraíba.

Ao todo, foram localizados oito celulares de Hytalo e seu marido, que já foram lacrados e devem ser entregues para as autoridades à frente das investigações.