Gaby Amarantos revela nova fase após divórcio

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gaby Amarantos abriu o jogo sobre o momento que está vivendo após o fim do casamento no programa Sem Censura, da Tv Brasil, na segunda-feira (18). A cantora de 47 anos contou que tem aproveitado a solteirice para investir na própria saúde, fortalecer a autoestima e se divertir na vida amorosa.

"Estou muito feliz, estou em um momento de beleza, mas não só a beleza do corpo físico, porque emagreci, mas uma beleza de ter tempo para investir na minha saúde mental, de poder ser reconhecida enquanto artista viva, jovem, em plenas faculdades e condições de ser patrimoniada 'gostosa', e estar curtindo a minha festa", disse.

A artista contou que passou dois anos se dedicando silenciosamente aos treinos e à disciplina. O resultado, segundo ela, foi conquistado com esforço. "As pessoas acham que foi do nada, mas nada é do nada. É muito trabalho, disciplina para ser cantora no palco, voar, usar aqueles saltos, bater os cabelos."

Questionada pela apresentadora da atração Cissa Guimarães sobre a vida amorosa e se estaria "beijando muito na boca", Gaby não escondeu o entusiasmo. "Amiga, muito! Estou pegando os novinhos. Estou aprendendo com você", respondeu. Em tom bem-humorado, completou: "É muito jambu. Estamos sendo felizes em Juruna!".

Apesar das brincadeiras, a paraense ressaltou que o foco principal tem sido nela mesma. "O nome dela é Gaby", disse, ao falar sobre quem ocupa seu coração. Para a cantora, estar bem consigo mesma é o que tem atraído novas energias.

Gaby Amarantos se divorciou do fotógrafo inglês Gareth Jones após 10 anos de casamentos. O termino foi anunciado oficialmente em novembro de 2024, mas eles já estavam separados há mais de um ano.