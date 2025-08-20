Ex-funcionários denunciam Hytalo Santos: "Pessoa soberba" e controladora

© Reprodução X

Os ex-funcionários do brasileiro Hytalo Santos, que foi preso na última sexta-feira, revelaram que o ambiente vivido na casa do influenciador era de controle extremo, negligente e de exploração. Hytalo Santos, de 28 anos, foi detido e é suspeito de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil.

"Uma pessoa soberba e que tudo tem que acontecer conforme ele quer", disse uma funcionária sob anonimato. Já um outro colaborador disse que "se [as coisas] não fossem como ele queria, ele dispensava".

Os funcionários relataram a rotina da mansão, onde Hytalo e o marido viviam com, pelo menos, quatro menores de idade. "Eu via a casa totalmente cheia de lixo. Ficava durante três dias, quatro dias, cinco dias. Eles não tinham um ambiente muito limpo", contou um dos profissionais.

Acrescentou também que os adolescentes eram submetidos a regras rígidas, como por exemplo "não podiam ficar no celular" se não fosse trabalho. Por isso, os dispositivos eram guardados em caixas ou então ficavam dentro do quarto de Hytalo.

"Ele tinha muito medo que outras pessoas filmassem o que ele era por trás das câmaras", revelou um outro colaborador.

Já sobre as festas que eram realizadas na mansão, os ex-funcionários relataram que eram frequentes e que os adolescentes consumiam bebidas alcoólicas sem qualquer tipo de "restrição". No entanto, a alimentação era controlada e os menores só podiam comer "quando ele acordava".

"Não tinha hora de dormir. Já teve filmagens em que as crianças estavam indo para a escola e, após desligar as câmaras, elas não iam", afirmou um ex-funcionário.

A investigação feita pelas autoridades apontou também que os pais dos adolescentes era pagos, recebendo uma espécie de mesada por forma a autorizarem que os seus filhos morassem com o influenciador e participassem nas diversas filmagens que eram feitas. Os valores variavam entre 2 mil reais e 3 mil reais.

Uma das testemunhas do caso contou ainda que Hytalo Santos recebia dinheiro em espécie: "Eu via muitos sacos de dinheiro saindo da casa dele".

O caso Hytalo Santos

Na semana passada, o influencer partilhou um vídeo onde se defendia das acusações feitas pelo youtuber Felca, que fez um vídeo sobre adultização de crianças, tendo negado tudo. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", disse, referindo estar de viagem mas tendo estado sempre "à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento".

Vale lembrar que o homem ficou famoso com conteúdos em que reunia pessoas dentro de uma casa ou "mansão", mostrando ao mundo a sua rotina. A maioria eram menores de idade, a quem Hytalo, chamava de "crias", "filhas" e até mesmo de "genros".

Hytalo (e marido) presos

O influencer e o marido, Israel Natan Vicente, foram detidos e são suspeitos de vários crimes, incluindo tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. "Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento", sublinhou a Secretário de Segurança de São Paulo, onde foram presos.

Para a Justiça, "há fortes indícios" de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes.