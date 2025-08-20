O homem mais popular do mundo no ano em que você nasceu

© <p>Getty Images</p>

Parece que todo ano Hollywood tem um ator principal que se destaca dos demais, um artista em seu auge. O talento, a dedicação, a beleza e um pouquinho de sorte ajudam muito a alguém atrair os holofotes, e muitos têm seu ano de glória e depois desaparecem. Outros famosos conseguem manter sua posição de nome conhecido por décadas. No entanto, todo ator tem seu ano, aquele bem especial. O ano em que realmente brilha, seja por meio de performances incríveis em vários filmes ou simplesmente por impressionar o público em uma história que permanece para sempre viva na cultura pop.

Para ver qual ator era o protagonista de Hollywood no ano em que você nasceu, clique nesta galeria.

Leia Também: A sociedade infantiliza os homens, diz Ingrid Gaigher, a Lucimar de 'Vale Tudo'