'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil sobre morte de Preta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte de Preta Gil completa um mês nesta quarta-feira (20), e Gilberto Gil, 83, fez uma publicação a respeito. "Um mês de saudade", desabafou o cantor.

Em entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o agressivo câncer de intestino que Preta enfrentou por quase três anos, incluindo ida aos Estados Unidos para tratamento nos últimos meses. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".

Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande.

Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações do câncer. Artista foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.