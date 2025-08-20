Quem era a veterana da TV americana assassinada pelo próprio filho

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma maquiadora e cabeleireira muito conhecida na TV americana foi assassinada pelo próprio filho na região de Washington, DC, nos Estados Unidos, no domingo.

Travis Renee Baldwin, 57, teria sido alvejada com tiros pelo filho de 27 anos, Logan Chrisinger, dentro do apartamento onde morava. A informação é da Fox TV.

Ela foi levada às pressas para um hospital próximo, mas não resistiu. O filho permaneceu no local e está detido sem direito a fiança no Centro de Detenção do Condado de Arlington.

QUEM ERA ELA?

Veterana na TV, Baldwin estava trabalhando no canal Newsmax há cerca de três anos. A jornalista Van Susteren lamentou a morte. "Que tristeza! Minha maquiadora da Newsmax por 3 anos e meio, anos na ABC, na ESPN etc. E amiga de todos os seus colegas foi assassinada no fim de semana", escreveu no X.

Ela fez minha maquiagem na sexta-feira para o programa e, claro, nunca imaginei que seria a última vez que a veria. Van Susteren

A produtora da Newsmax disse que Baldwin sustentava a família. "Renee tinha um coração generoso e um espírito cigano, mas, na verdade, ela era uma guerreira silenciosa, que sustentava sua família e carregava o peso de uma casa em seus ombros -sem reclamar", escreveu Marisela Ramirez.

Chrisinger, o filho da maquiadora, é acusado de homicídio de primeiro grau, lesão corporal dolosa agravada e uso de arma de fogo na prática de um crime grave. Procurada pelo The Post, a Newsmax não respondeu à tentativa de contato.

