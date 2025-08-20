Revelada a causa da morte do ator de Lilo & Stitch aos 46 anos

© Facebook - Jalene Kanani Bell

David Hekili Kenui Bell, ator que participou do remake live-action do filme Lilo & Stitch, da Disney, morreu no dia 12 de junho, aos 46 anos.

A revista People teve acesso ao relatório da autópsia, emitido pelo Departamento de Polícia do Havaí, que revelou a causa da morte precoce do artista.

O documento aponta que David apresentava quatro “diagnósticos patológicos”: insuficiência respiratória aguda, septicemia, problemas cardíacos decorrentes de hipertensão, acúmulo de placas de gordura nas artérias (aterosclerose) e ainda obesidade mórbida.

A aterosclerose pode bloquear o fluxo sanguíneo e levar à formação de coágulos.

O relatório também menciona os protocolos usados pela equipe médica durante as tentativas de reanimação do ator, que infelizmente não tiveram sucesso.

“Irmãozinho generoso, engraçado e lindo”



Na época de sua morte, a irmã do artista, Jalene Kanani Bell, escreveu uma dedicatória no Facebook destacando suas melhores qualidades.

“É com pesar que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial. [...]. Ele sempre teve muito orgulho de mim, de suas sobrinhas e de seu sobrinho-neto, estava sempre presente e inventava atividades divertidas para reunir a família”, escreveu Jalene.

No remake live-action de Lilo & Stitch, David Hekili Kenui Bell interpretou um personagem chamado Big Hawaiian Dude. O ator também atuou em produções como Dupla Perigosa, na série Magnum P.I. e em Hawaii: Força Especial.

