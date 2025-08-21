Tiago Leifert retorna ao The Voice e diz que é 'difícil segurar' a emoção

© <p>TV Globo/Fábio Rocha</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova temporada de The Voice Brasil será comandada por Tiago Leifert e contará com Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles como técnicos, além de Boninho na direção do programa.

Tiago Leifert retorna para a apresentação do reality, agora exibido ao vivo no Disney+ e no SBT. Ele esteve à frente do programa entre os anos de 2012 e 2021 e revelou estar animado para voltar. No streaming, os assinantes terão acesso a conteúdo estendido além do episódio da TV.

"Quando eu entrar naquele palco, vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro", afirmou o apresentador.

Mumuzinho retorna após passar por outras edições do programa. Ele, que já esteve em três temporadas, a última em 2023, tem bagagem no samba e na música popular brasileira. "É uma honra fazer parte do The Voice Brasil. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem", disse ele.

"Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco", falou ainda.

Também do samba, Péricles é outra adição ao time. "A música transforma vidas, e o 'The Voice Brasil' é um espaço incrível para isso. Quero ajudar cada participante a encontrar sua verdade na interpretação e transmitir emoção em cada nota. Vai ser uma temporada linda e estou empolgado para fazer acontecer", contou o cantor.

A dupla Matheus & Kauan estreia na atração e quer levar o sertanejo para os holofotes. "A gente cresceu respirando música e sonhando com oportunidades como essa. Agora, poder orientar artistas que estão começando é muito especial. Queremos levar o sertanejo para o palco, mas também aprender com todos os estilos que o programa reúne e trazer isso para o nosso time", contou a dupla.

Representando a cena pop, Duda Beat entra para a equipe e espera incentivar os participantes a encontrar sua identidade. "Estou muito feliz em poder compartilhar tudo o que aprendi ao longo da minha carreira com artistas que estão buscando seu espaço. Quero incentivar cada participante a ser fiel à sua essência", disse a cantora.