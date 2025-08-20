Anitta é criticada por ativista indígena após participar de ritual no Xingu

© <p>Getty Images</p>

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A visita de Anitta à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu (MT), para gravar um especial do Domingão com Huck, desencadeou polêmica nas redes sociais. Na ocasião, a cantora participou do Kuarup, cerimônia fúnebre que presta homenagem ao já falecidos, mas foi criticada pela ativista indígena Ysani Kalapalo, que classificou sua presença como um "desrespeito" ao ritual.

Em vídeo publicado em suas redes, a indígena afirmou que a artista não seguiu a tradição esperada durante a dança ritual. "Ela tinha que estar pintada com todo o corpo e também sem roupa nenhuma, apenas com adereços. O fato de estar de roupa dançando o Kuarup já desrespeita o ritual", disse.

Ysani, com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais e 800 mil no YouTube, também acusou Anitta de usar a causa indígena como autopromoção. "Sabemos muito bem que a Anitta não colabora praticamente nada com o progresso dos povos indígenas. A fala dela é só lacração. Quem defende realmente a natureza são os indígenas."

Em outro trecho de um vídeo, a ativista questiona o que chamou de "ideologias tortas" da cantora. "Tem umas ideologias muito tortas. Defende socialismo, mas vive vida capitalista, no luxo. É milionária. Ou seja: luxo para mim e pobreza para você. Um tipo de ser humano que não aprecio", afirma.

Anitta respondeu às críticas em publicação nas redes sociais, ressaltando que sua ida ao Xingu ocorreu a convite de lideranças indígenas e organizações ligadas à causa. "Vivenciei de perto o Kuarup, ritual que celebra a memória e a trajetória daqueles que já fizeram a passagem. Além disso, tive a honra de conhecer o Cacique Raoni, esse homem que dedica anos da sua vida à defesa da floresta, à proteção dos territórios indígenas e ao futuro da humanidade", escreveu.

A artista também destacou o papel histórico dos povos originários na preservação das florestas brasileiras e chamou atenção para a necessidade de apoiá-los como guardiões da natureza.

Ysani Kalapalo é uma ativista indígena que acumula mais de 800 mil inscritos no YouTube e 120 mil seguidores nas redes sociais. Em 2019, discursou na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, a convite do então presidente Jair Bolsonaro. Ela também participou da segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record.

