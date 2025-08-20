Influenciador Gato Preto é preso pela PM após bater Porsche e fugir do local do acidente

© Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira horas depois de se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 10h no Tremembé, na zona norte, por causa da fuga do local da batida, que deixou ferida uma pessoa que estava em outro veículo, um Hyundai HB20.

Gato Preto foi encaminhado para o 14° DP (Pinheiros), na zona oeste, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente, embriaguez ao volante, entre outros, todos crimes previstos no Código Brasileiro de Trânsito.

O influenciador dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão e também atingiu um poste na avenida Brigadeiro Faria Lima. A influenciadora Bia Miranda, 21, alvo de operação contra a divulgação de apostas online, estava no carro no momento da colisão.

Conforme o boletim de ocorrência, ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso, após a batida, policiais militares estiveram no local do acidente, na altura do número 4.285 da avenida Brigadeiro Faria Lima, e não encontraram o motorista e nem a passageira do veículo, que havia sido abandonado no local.

O condutor do HB20 atingido pelo Porsche relatou para os policiais que estava com o filho no automóvel, parado em um semáforo na rua Elvira Ferraz. Quando o semáforo abriu, ele avançou para cruzar a Faria Lima, quando houve a colisão com o carro de Gato Preto, que estaria, segundo ele, em alta velocidade.

Não há menção à velocidade do Porsche no registro policial.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro afirmou que o influenciador estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez, bastante agressivo e que fez diversas ameaças contra ele.

O homem também contou que, momentos depois, pessoas conhecidas de Bia Miranda chegaram ao local em um Hyundai Creta. Ainda segundo ele, essas pessoas retiraram objetos do interior do Porsche, pegaram Bia Miranda e o influenciador e foram embora.

Na delegacia, o segurança de Bia Miranda, Felipe Junior Da Silva Souza, um dos ocupantes do Creta, prestou depoimento. Conforme ele, Bia o avisou durante a madrugada que estava indo a um restaurante. No caminho, ocorreu o acidente.

Avisado sobre o acidente, ele e outros seguranças foram ao endereço e resgataram Bia, que estaria com dores nas pernas, e Gato Preto. Poucos metros adiante, ela teria pedido para que o segurança voltasse ao local a pé e prestasse auxílio às vítimas da batida.

Gato Preto foi preso horas depois do acidente. Ele foi encontrado por policiais militares no apartamento onde mora.

Horas antes do acidente, Gato Preto e Bia Miranda haviam publicado registros em uma festa, com bebidas alcoólicas. Pouco depois da batida, o influenciador chegou a compartilhar stories em que comentava o prejuízo: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave". A publicação foi apagada posteriormente.

O delegado Fabio Luiz Romanini solicitou exame para aferir se o influenciador havia consumido bebida alcoólica e aguarda o resultado.

O Porsche está em nome de outras pessoas, conforme o boletim de ocorrência. O caso será investigado pelo 15° DP (Itaim Bibi), responsável pela área do acidente.

