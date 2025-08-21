Fernanda Rodrigues é diagnosticada com câncer de pele pela segunda vez

© Instagram/Fernanda Rodrigues

Fernanda Rodrigues, de 45 anos, que atualmente vive em Portugal, usou suas redes sociais para compartilhar uma atualização sobre sua saúde. A atriz revelou que foi novamente diagnosticada com carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele, um ano após ter enfrentado o mesmo problema.

Ela contou que o primeiro diagnóstico ocorreu em 2023, depois de notar uma pequena mancha na testa. “Minha mãe já teve câncer de pele, meu cunhado também, então é uma coisa comum. Descobre, tira e a vida segue. Precisa cuidar, tem tratamento, mas não é agressivo. Sou muito atenta, fui à minha dermatologista, tirei e vida seguiu”, relatou.

Desta vez, Fernanda percebeu que a mancha havia voltado e procurou novamente ajuda médica. “Por ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que a manchinha voltou. Fiz uma biópsia e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia nos próximos dias. Vai ficar uma cicatriz… Preciso me tratar e me proteger. Tenho que ficar atenta”, disse.

O apelo de Fernanda Rodrigues para os seguidores

Na legenda da publicação, a atriz aproveitou para fazer um alerta aos seguidores: “Procure seu dermatologista uma vez por ano, independente da cor da sua pele, independente dos seus hábitos. A pele é um órgão muito fácil de ser examinado. Num exame dermatológico bem feito é possível diagnosticar precocemente o câncer de pele.”

No Brasil, o câncer de pele é o tipo mais comum da doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o carcinoma basocelular representa cerca de 80% dos casos diagnosticados e, apesar de ter baixo risco de metástase, pode causar grandes danos se não tratado precocemente. Estima-se que, em 2025, mais de 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma sejam registrados no país.