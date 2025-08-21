Meryl Streep revela com quem teve o melhor beijo no cinema: 'Ele foi único'

© Getty

(FOLHAPRESS) - Meryl Streep, aos 76 anos e com mais de 70 filmes no currículo, não tem receio de falar com franqueza sobre seus colegas de cena. Ícone de versatilidade, capaz de se transformar em cada papel de forma quase camaleônica, ela surpreendeu recentemente ao contar qual ator lhe proporcionou o melhor beijo de sua carreira no cinema.

"Ele foi único, ninguém fez como ele", confessou a atriz ao se referir a Robert Redford, seu par romântico no longa "Entre Dois Amores" (1985). O filme, baseado no livro da escritora dinamarquesa Karen Blixen, se tornou um marco da década e ajudou a consolidar ainda mais o prestígio dos dois atores.

Segundo informações do site britânico Express, a atriz admitiu que durante as gravações, se deixou envolver pelo parceiro: "Quando chegamos à quinta tomada, eu já estava apaixonada, e acho que isso transparece no filme". Uma das sequências que mais marcaram a memória da atriz não foi propriamente um beijo, mas a cena em que Redford lavava seus cabelos. Para ela, o momento traduzia uma intimidade rara no cinema.

"Já vimos tantas cenas de pessoas fazendo amor, mas nunca uma com tanto amor e delicadeza", refletiu. Em outro trecho da entrevista, destacou que Redford reunia qualidades pouco exploradas em papéis masculinos da época: "Ele é terno e sensual. Não costumamos ver cenas com esse tipo de sensualidade".

O entusiasmo de Streep era tanto que ela brincou que não queria que as filmagens terminassem, mesmo diante das dificuldades do set. "Eu queria que nunca acabassem, mesmo estando cercada de hipopótamos", disse com humor.

Apesar de alguns críticos terem questionado a performance de Redford no drama, Meryl foi categórica ao defendê-lo: "Foi sutil e perfeita". A parceria entre os dois não apenas encantou a atriz, como também conquistou o público.

O sucesso foi comprovado na temporada de premiações. No Oscar de 1986, "Entre Dois Amores" recebeu 11 indicações e venceu em sete categorias, incluindo melhor filme, melhor diretor (Sydney Pollack) e melhor fotografia. Tornou-se um dos grandes clássicos românticos do cinema, eternizando a química entre Streep e Redford.