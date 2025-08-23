Lembra dela? Famosos com sangue brasileiro em Hollywood

© <p>NL Beeld</p>

Há muitas estrelas de sucesso que são filhos de brasileiros ou que até mesmo nasceram em nosso país e os fãs nem suspeitam. Tem famosos internacionais em Hollywood que até arrasam no português! Por isso, fizemos uma lista com os talentos que têm sangue brasileiro, mas muita gente nem desconfia. Tem desde ator que já participou de uma grande franquia de fantasia no cinema, fora os artistas que já conhecemos bem e apostaram suas fichas em uma carreira no exterior, a exemplo de Wagner Moura, o astro de 'Guerra Civil' (2024).

Após o Oscar de Melhor Filme Internacional por 'Ainda Estou Aqui', que marca a primeira vitória da história do Brasil na premiação, o diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres caíram oficialmente nas graças de Hollywood.

Na galeria, saiba mais sobre os famosos de sangue brasileiro que conquistaram Hollywood.

