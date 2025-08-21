Tatá Werneck confronta Paulo Ferreira após exposição de mensagens no Instagram

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tatá Werneck se revoltou com o ator Paulo Ferreira depois dele publicar, em seu Instagram, prints de uma troca de mensagens entre os dois. Na conversa, a apresentadora elogiava sua atuação e perguntava se ele estava recebendo apoio de alguém. Mas Tatá não gostou de ver o diálogo exposto e acusou o artista de manipular o conteúdo.

Na terça-feira (19), Ferreira compartilhou a captura de tela acompanhada de um texto de agradecimento à humorista, citando as dificuldades profissionais e financeiras que vem relatando nas redes. "Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada. Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade", escreveu.

A publicação desagradou a apresentadora do Lady Night, que rebateu nos comentários: "Estou tentando te ajudar. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro. Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga."

Recentemente, Ferreira acusou o também ator Renato Góes, que hoje está no ar com Ivan de "Vale Tudo", de tê-lo internado à força em uma clínica psiquiátrica em 2019, em um suposto acordo com sua ex-mulher e a irmã de Góes. Paulo diz ter ficado sete dias na instituição sem consentimento. Ele também tem usado as redes sociais para alegar que está sendo mantido separado da filha.